أعلنت قيادة الجيش في بيان انه "بتاريخ ٢٧/ ٩/ ٢٠٢٤، ستقوم وحدات مختصة من الجيش اعتبارًا من الساعة ٠٩:٠٠ حتى الساعة ١٢:٠٠ بتفجير أجسام مشبوهة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على عدة دفعات في منطقة كوستا برافا- الشويفات".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: سنقوم بتفجير أجسام مشبوهة من مخلفات العدوان الإسرائيلي بمنطقة كوستا برافا اعتبارا من الساعة 9 وحتى الساعة 12 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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