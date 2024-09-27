الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 10 صواريخ من لبنان على خليج حيفا واعترضنا بعضها وسقطت أخرى بمناطق مفتوحة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "رصدنا إطلاق 10 صواريخ من لبنان على خليج حيفا واعترضنا بعضها وسقطت أخرى بمناطق مفتوحة". وافادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن إصابة شخصين بجروح طفيفة أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ في حيفا.

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