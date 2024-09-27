الإعصار هيلين اشتد إلى الفئة الرابعة "الخطرة للغاية" مع اقترابه من فلوريدا

اشتدّت قوة الإعصار "هيلين" إلى الفئة الرابعة "الخطرة للغاية" مع اقترابه من السواحل الشمالية الغربية لولاية فلوريدا الأميركية، بحسب ما أعلن المركز الوطني للأعاصير.

وقال المركز إنّ "هيلين" الذي بات بقوة إعصار من الفئة الرابعة على سلّم مكّون من خمس فئات تصاعدية، يقترب من شمال غرب ثالث أكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان، ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 215 كلم/ساعة، لافتا إلى أنّ التوقعات تشير إلى أنّ الإعصار سيصل إلى اليابسة في وقت متأخر من الخميس.

وتخشى السلطات الأميركية من أن يتسبب الإعصار بفيضانات يرجّح أن تكون تداعياتها "كارثية".

ويتجه الإعصار فوق خليج المكسيك نحو شمال غرب فلوريدا ومن المتوقع أن يدخل إلى اليابسة من تالاهاسي، عاصمة الولاية التي يبلغ عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة.