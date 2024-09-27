"المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت مجددًا استهداف هدف في الجولان بالطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق للمرة الثالثة فجر اليوم الجمعة 27-9-2024 هدفاً في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" عن استهداف الجولان.