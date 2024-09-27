خارجية أميركا: بلينكن بحث مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي أهمية اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله

أعلنت الخارجية الأمريكية: بلينكن بحث مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي أهمية اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله"، وشدد على أن "التصعيد سيعقد عودة المدنيين لبيوتهم". وكشفت أن "بلينكن بحث مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي خطوات توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة".

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