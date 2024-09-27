"المقاومة الإسلامية بالعراق": استهدفنا هدفا في الجولان بالطيران المسيّر وآخر بالأراضي المحتلة بصاروخ الأرقب

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق"، في بلاغ، أن "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الجمعة 27-9-2024 بالطيران المسيّر هدفاً في الجولان المحتل، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
وفي بيان آخر؟ أعلنت أن "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الجمعة 27-9-2024 بواسطة صاروخ الأرقب "كروز مطور" هدف حيوي في اراضينا المحتلة، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
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