الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 18 شخصا جراء التدافع أثناء توجههم للملاجئ بعد انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، "إصابة 18 شخصا جراء التدافع أثناء توجههم إلى الملاجئ بعد انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب. وفي قت سابق، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم "إطلاق صاروخ من اليمن واعتراضه بنجاح بواسطة منظومة الدفاع الجوي أرو".

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