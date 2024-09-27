تنسيق الشهادات العربية 2024.. الحد الأدنى لشهادة قطر المسار العلمي علوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيحة تنسيق الشهادات العربية وفيما يلي بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة قطر المسار العلمي لعام 2024:

طب القاهرة 410.000000

طب الإسكندرية 410.000000

طب عين شمس 409.707143

طب طنطا 409.707143

طب المنصورة 409.707143

طب الزقازيق 409.414286

طب حلوان 409.414286

طب دمياط 409.414286

طب الاقصر 409.414286

طب أسنان عين شمس 409.414286

طب كفر الشيخ 409.414286

طب الفيوم 409.121429

طب فاقوس 409.121429

طب المنوفية بشبين الكوم 409.121429

طب بنها 409.121429

طب السويس 409.121429

طب بني سويف 408.828571

طب قناة السويس بالإسماعيلية 408.828571

صيدلة المنصورة 408.828571

طب المنيا 408.828571

طب بور سعيد 408.828571

طب أسيوط 408.828571

طب سوهاج 408.535714

طب أسنان القاهرة 408.535714

هندسة القاهرة 408.535714

طب العريش 408.535714

طب جنوب الوادي 408.535714

طب الوادي الجديد 408.535714

طب أسوان 408.535714

طب أسنان المنصورة 408.242857

طب أسنان المنوفية 408.242857

طب أسنان طنطا 408.242857

طب أسنان كفر الشيخ 407.950000

طب أسنان الفيوم 407.950000

طب أسنان الزقازيق 407.950000

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 407.950000

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 407.657143

علاج طبيعي القاهرة 407.657143

طب أسنان المنيا 407.657143

طب أسنان أسيوط 407.657143

صيدلة عين شمس 407.657143

طب أسنان الإسكندرية 407.657143

هندسة الإسكندرية 407.657143

طب أسنان بني سويف 407.657143

طب أسنان السويس 407.364286

هندسة بنها بشبرا 407.071429

هندسة عين شمس 407.071429

طب أسنان جنوب الوادي 407.071429

صيدلة المنوفية 406.778571

صيدلة القاهرة 406.778571

هندسة حلوان 406.778571

صيدلة بني سويف 406.778571

صيدلة الزقازيق 406.778571

علاج طبيعي بنها 406.778571

علاج طبيعي بورسعيد 406.778571

علاج طبيعي كفر الشيخ 406.778571

علاج طبيعي قناة السويس 406.485714

علاج طبيعي بني سويف 406.485714

صيدلة المنيا 406.485714

صيدلة حلوان 406.485714

صيدلة مدينة السادات 406.485714

هندسة حلوان بالمطرية 406.485714

علاج طبيعي السويس 406.485714

صيدلة طنطا 406.485714

صيدلة الفيوم 406.192857

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 406.192857

علاج طبيعي جنوب الوادي 406.192857

صيدلة الإسكندرية 406.192857

هندسة بنها 406.192857

هندسة دمياط 405.900000

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 405.900000

هندسة المنوفية بشبين الكوم 405.900000

هندسة الفيوم 405.900000

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 405.900000

صيدلة بور سعيد 405.900000

طب بيطري الإسكندرية 405.900000

صيدلة أسيوط 405.607143

صيدلة دمنهور 405.607143

صيدلة جنوب الوادي 405.314286

هندسة بني سويف 405.314286

صيدلة سوهاج 405.314286

صيدلة ج الوادي الجديد 405.314286

كلية الهندسة جامعة دمنهور 405.021429

هندسة أسيوط 405.021429

هندسة طنطا 404.728571

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 404.728571

هندسة بترول و تعدين السويس 404.728571

هندسة المنصورة 404.728571

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 404.728571

هندسة الزقازيق 404.435714

هندسة كفر الشيخ 404.435714

هندسة المنيا 404.435714

هندسة السويس 404.142857

هندسة أسوان 404.142857

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 404.142857

إعلام القاهرة 404.142857

تمريض القاهرة 404.142857

هندسة بور سعيد 403.850000

طب بيطري المنوفية 403.850000

هندسة سوهاج 403.850000

طب بيطري عين شمس 403.850000

هندسة جنوب الوادي 403.557143

هندسة الطاقة أسوان 403.557143

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 403.557143

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 403.557143

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 403.508333

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 403.264286

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 403.264286

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 403.264286

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 402.971429

طب بيطري المنصورة 402.971429

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 402.678571

علوم البترول والتعدين مطروح 402.678571

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 402.678571

طب بيطري بنها 402.385714

ألسن عين شمس 402.385714

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 402.385714

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 402.385714

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 402.092857

حاسبات و معلومات العريش رياضة 402.092857

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 402.092857

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 402.092857

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 402.092857

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 402.092857

طب بيطري المنيا 402.092857

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 401.800000

تمريض عين شمس 401.800000

طب بيطري القاهرة 401.507143

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 401.507143

تخطيط عمراني القاهرة 401.507143

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 401.507143

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 401.214286

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 401.214286

علوم القاهرة 400.921429

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 400.921429

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 400.921429

طب بيطري أسوان 400.628571

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 400.628571

طب بيطري كفر الشيخ 400.335714

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 400.042857

طب بيطري الزقازيق 399.750000

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 399.750000

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 399.457143

طب بيطري أسيوط 399.457143

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 399.164286

علوم الإسكندرية 398.871429

طب بيطري بني سويف 398.871429

إعلام عين شمس 398.578571

طب بيطري العريش 398.578571

طب بيطري سوهاج 398.578571

ألسن بني سويف 398.285714

علوم التغذية حلوان 398.285714

طب بيطري دمنهور 397.992857

تمريض الإسكندرية 397.992857

سياسة واقتصاد بني سويف 397.407143

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 397.407143

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 397.407143

علوم الزقازيق 397.407143

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 396.528571

سياسة واقتصاد السويس 395.942857

طب بيطري مدينة السادات 395.650000

طب بيطري الوادي الجديد 395.650000

إعلام المنوفية 395.357143

طب بيطري مطروح 395.357143

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 394.771429

علوم عين شمس 394.771429

طب بيطري جنوب الوادي 394.478571

تمريض حلوان 394.478571

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 393.892857

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 392.135714

ألسن الفيوم 391.550000

ألسن المنيا 391.550000

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 391.550000

تربية المنيا 390.964286

إعلام بني سويف 390.378571

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 390.085714

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 389.792857

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 389.792857

تمريض الفيوم 389.500000

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 388.621429

تمريض دمياط 388.035714

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 387.742857

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 386.864286

ألسن أسوان 386.571429

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 386.278571

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 385.107143

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 384.814286

تمريض المنصورة 384.814286

ألسن كفر الشيخ 383.935714

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 383.642857

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 383.057143

تمريض طنطا 382.764286

علوم بني سويف 382.178571

علوم الارض بني سويف 381.300000

علوم حلوان 381.007143

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 379.835714

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 379.835714

تمريض دمنهور 379.835714

علوم دمنهور 378.371429

تمريض بني سويف 377.883333

تمريض المنوفية بشبين الكوم 377.492857

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 377.200000

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 374.271429

علوم بنها 373.100000

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 372.514286

إعلام جنوب الوادي 371.635714

تمريض بنها 371.342857

تجارة القاهرة 369.585714

علوم الفيوم 369.292857

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 368.414286

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 368.121429

علوم كفر الشيخ 365.192857

تمريض الزقازيق 364.900000

فنون جميلة (فنون) المنصورة 364.314286

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 364.314286

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 361.971429

تربية الزقازيق 361.385714

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 360.800000

تربية الفيوم 359.628571

علوم طنطا 359.042857

علوم بنات عين شمس 355.235714

الاعاقة والتأهيل بني سويف 354.942857

ألسن سوهاج 354.357143

ألسن الأقصر 353.478571

تربية كفر الشيخ 352.600000

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 352.014286

تربية الإسكندرية 351.428571

علوم المنوفية بشبين الكوم 350.260000

تمريض أسوان 350.257143

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 349.671429

سياحة وفنادق الإسكندرية 340.592857

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 336.785714

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 335.907143

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 335.321429

تجارة دمياط 329.171429

تجارة عين شمس 327.707143

علوم السويس 318.628571

علوم أسوان 316.285714

تمريض كفر الشيخ 315.700000

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 314.235714

تمريض بور سعيد 312.478571

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 300.471429

تربية بني سويف 293.735714

حقوق انتساب موجه القاهرة 288.171429

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 287.878571

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 287.683333

فنون جميلة (فنون) حلوان 287.292857

تجارة و إدارة أعمال حلوان 268.842857

آداب الفيوم 268.550000

تربية طنطا 254.790000

تجارة انتساب موجه القاهرة 253.907143

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 246.878571