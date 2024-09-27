الجيش الإسرائيلي يُعلن عن تفعيل صفارات الإنذار وإطلاق صواريخ من اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط إسرائيل، في إشارة إلى تصاعد التهديدات الأمنية ، جاء هذا القرار بعد تقارير عن إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، حيث نجحت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "أرو" في اعتراضه بنجاح.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ الذي أُطلق من الأراضي اليمنية لم يُحدث أي أضرار أو إصابات، وأن الاعتراض تم في إطار الإجراءات الدفاعية الروتينية. وأوضح أن هذه العمليات تأتي في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة، مع استمرار التهديدات من مجموعة الحوثيين في اليمن.

كما أشار الجيش إلى أن المنظومة الدفاعية "أرو" قد أظهرت فعاليتها في التعامل مع التهديدات الصاروخية، وهو ما يعكس مستوى التطور التكنولوجي الذي تمتلكه إسرائيل في مجال الدفاع الجوي. ولفت إلى أن التحديات الأمنية تظل قائمة، مما يتطلب استعدادًا دائمًا للتعامل مع أي موقف.

في الوقت نفسه، دعا الجيش الإسرائيلي المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والبحث عن الملاجئ أو أماكن الحماية عند تفعيل صفارات الإنذار. وأكد أن القوات الأمنية مستعدة للتعامل مع أي تطورات قد تطرأ في الساعات القادمة.

هذا، ويعكس هذا التصعيد الأمني التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتزايد المخاوف من احتمال تصعيد الأعمال العدائية بين الأطراف المختلفة. بينما تواصل إسرائيل العمل على تعزيز أمنها القومي والرد على أي تهديدات.

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومناطق شمال إسرائيل

دوت صفارات الإنذار اليوم في مناطق واسعة من تل أبيب الكبرى وحتى شمال إسرائيل، مما أثار حالة من القلق بين السكان. وأفادت وسائل الإعلام العبرية أن التحذيرات انطلقت في أعقاب تقارير عن إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية.

وأشارت التقارير إلى أن الصفارات أُطلقت في وقت مبكر من اليوم، حيث هرع العديد من المواطنين إلى الملاجئ والمناطق الآمنة كإجراء احترازي. وشهدت مدن مثل حيفا ونتانيا وعكا أيضاً تفعيل نظام الإنذار، مما يدل على نطاق التحذير الكبير.

وفي الوقت نفسه، أكد الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بتقييم الوضع بشكل مستمر، حيث تم نشر تعزيزات عسكرية في المناطق الحدودية تحسباً لأي تصعيد محتمل. ونقل عن مصادر عسكرية قولها إنهم يتابعون عن كثب أي تهديدات من "حزب الله" أو أي فصائل أخرى.

من جهة أخرى، دعت السلطات الإسرائيلية المواطنين إلى التزام الهدوء والابتعاد عن الشائعات، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم تحديثات رسمية حال ورود أي معلومات جديدة. ويأتي هذا التصعيد في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، والتي تتطلب من الجميع التحلي باليقظة والحذر.

هذا ويشهد الوضع الأمني في إسرائيل حالة من التوتر المتزايد، حيث تأمل الحكومة في اتخاذ خطوات لضمان سلامة المواطنين والاستقرار في المنطقة.