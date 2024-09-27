مطار بن غوريون يوقف الإقلاع والهبوط بعد تفعيل أجهزة الإنذار

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عبرية ، اليوم ، أن مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل أوقف لفترة وجيزة حركة الإقلاع والهبوط، وذلك بعد تفعيل أجهزة الإنذار نتيجة للتهديدات الأمنية المستمرة في المنطقة ، يأتي هذا القرار في أعقاب إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، والذي تم اعتراضه بنجاح بواسطة منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "أرو".

وأشارت التقارير إلى أن التفعيل المفاجئ لأجهزة الإنذار كان نتيجة للمخاوف المتزايدة من هجمات صاروخية قد تستهدف المناطق الإسرائيلية، وخاصة بعد تزايد نشاط الحوثيين في اليمن وتهديداتهم المستمرة. وقد تم اتخاذ قرار وقف الحركة في المطار كإجراء احترازي لحماية المسافرين والطاقم الفني.

كما أكدت مصادر مطلعة أن الحركة في المطار عادت إلى طبيعتها بعد فترة وجيزة، حيث لم تسجل أي إصابات أو أضرار جراء هذا الحادث. وفي ظل الوضع الأمني الحالي، تواصل إسرائيل تعزيز إجراءاتها الأمنية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المطارات والمراكز الحيوية.

ويأتي هذا التصعيد الأمني في وقت تعيش فيه المنطقة توترًا متزايدًا، حيث تواصل القوات الإسرائيلية التعامل مع التهديدات من عدة جبهات، بما في ذلك نشاطات حزب الله في لبنان وأعمال الحوثيين في اليمن. وقد أدت هذه التوترات إلى استجابة سريعة من قبل السلطات الإسرائيلية لضمان سلامة المواطنين وحماية الأمن القومي.

ختامًا، يؤكد المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية أن الأجهزة الأمنية مستعدة تمامًا لمواجهة أي تهديدات محتملة، مع الاستمرار في مراقبة الوضع عن كثب لضمان استقرار البلاد.

الجيش الإسرائيلي يُعلن عن تفعيل صفارات الإنذار وإطلاق صواريخ من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط إسرائيل، في إشارة إلى تصاعد التهديدات الأمنية. جاء هذا القرار بعد تقارير عن إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، حيث نجحت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "أرو" في اعتراضه بنجاح.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ الذي أُطلق من الأراضي اليمنية لم يُحدث أي أضرار أو إصابات، وأن الاعتراض تم في إطار الإجراءات الدفاعية الروتينية. وأوضح أن هذه العمليات تأتي في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة، مع استمرار التهديدات من مجموعة الحوثيين في اليمن.

كما أشار الجيش إلى أن المنظومة الدفاعية "أرو" قد أظهرت فعاليتها في التعامل مع التهديدات الصاروخية، وهو ما يعكس مستوى التطور التكنولوجي الذي تمتلكه إسرائيل في مجال الدفاع الجوي. ولفت إلى أن التحديات الأمنية تظل قائمة، مما يتطلب استعدادًا دائمًا للتعامل مع أي موقف.

في الوقت نفسه، دعا الجيش الإسرائيلي المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والبحث عن الملاجئ أو أماكن الحماية عند تفعيل صفارات الإنذار. وأكد أن القوات الأمنية مستعدة للتعامل مع أي تطورات قد تطرأ في الساعات القادمة.

هذا، ويعكس هذا التصعيد الأمني التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتزايد المخاوف من احتمال تصعيد الأعمال العدائية بين الأطراف المختلفة. بينما تواصل إسرائيل العمل على تعزيز أمنها القومي والرد على أي تهديدات.