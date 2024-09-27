24 قتيلاً بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين ومنازل في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قتل 24 فلسطينياً وأصيب عدد آخر بجراح، أمس، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ومنزلين سكنيين بمخيم النصيرات ومدينة خان يونس جنوباً.

وقال متحدث الدفاع المدني في القطاع محمود بصل: «15 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، وعشرات الإصابات منها حالات خطيرة، في قصف إسرائيلي على مدرسة حفصة بنت عمر في الفالوجا بمخيم جباليا».

بدوره، قال مستشفى العودة في تل الزعتر ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع، في بيان إنّ 5 إصابات وصلت إلى المستشفى جراء استهداف مدرسة في «الفالوجا».

وقال شهود عيان، إن «القصف الإسرائيلي تسبب بأضرار واسعة في مباني المدرسة، حيث تناثرت جثامين القتلى والجرحى في المكان».

وأضافوا أن «المدرسة تؤوي مئات النازحين المدنيين الذين فقدوا منازلهم بفعل الغارات الإسرائيلية»، مشيرين إلى أن طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ تحاول انتشال جثامين الضحايا وإخلاء الجرحى من تحت الأنقاض.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفر قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلاً عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، وفق مصدر طبي.

وفي مدينة خان يونس، قتل 6 فلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً شرق المدينة.

وقال مصدر محلي إن الغارة تسببت بتدمير المنزل المكون من طابقين بشكل كامل، إضافةً إلى مقتل وإصابة من كانوا بداخله.