الجيش الباكستاني يعلن قتل 8 مسلحين

ابوظبي - سيف اليزيد - إسلام أباد (وكالات)

أعلن الجيش الباكستاني، أمس، قتل ثمانية مسلحين على الأقل على يد قوات الأمن الباكستانية في إقليم «خيبر بختونخوا» شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.

وذكرت دائرة العلاقات العامة للجيش الباكستاني، في بيان أصدرته أمس، أن قوات الأمن نفذت عمليةً أمنية، الأربعاء الماضي، بناءً على معلومات استخباراتية تفيد وجود إرهابيين في منطقة (رمزاك) في الإقليم.

وأضاف البيان أنه جرى تبادلٌ كثيف لإطلاق النار بين قوات الأمن والمسلحين، مما أسفر عن مقتل ثمانية من أعضاء حركة «طالبان» الباكستانية المحظورة.

وأوضح البيان أن قوات الأمن صادرت خلال العملية كمياتٍ مِن الأسلحة والذخائر بحوزة المسلحين الذين شاركوا في أنشطة إرهابية ضد قوات الأمن وفي قتل المدنيين الأبرياء.

وتأتي هذه العملية في وقت شهدت فيه باكستان تصاعداً في الهجمات الإرهابية خاصة في إقليمي «خيبر بختونخوا» وبلوشستان المتاخمين للجارة أفغانستان.