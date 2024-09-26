"النشرة": غارات اسرائيلية على الهرمل وانصارية ودير الزهراني وعدلون

افاد مراسل "النشرة"، في صيدا، عن "غارة اسرائيلية على انصارية، ودير الزهراني، وعدلون"، مشيرا الى "غارة بين قناريت والغازية".

كما افاد مراسل "النشرة"، في بعلبك عن "غارة من الطيران الحربي الاسرائيلي على مدينة الهرمل".