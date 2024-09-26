البيت الأبيض: المباحثات مستمرة بشأن وقف لإطلاق النار مدته 21 يوما بين لبنان واسرائيل

اعلن البيت الأبيض بان مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يعقدون محادثات بشأن لبنان في نيويورك اليوم الخميس.

واشار البيت الأبيض حول الحرب الإسرائيلية على لبنان، الى اننا لا نعتقد أن الحرب الشاملة هي الحل. ولفت الى ان النداء لوقف إطلاق النار في لبنان أطلق بالتنسيق مع إسرائيل.

وذكر أن "البيان المشترك الذي أصدرناه أمس مع حلفائنا وشركائنا بشأن لبنان مفاده أننا لا نؤمن بحرب شاملة"، مشيرا الى أن "البيان المشترك كان دعوة واضحة لوقف إطلاق نار مؤقت لإفساح المجال أمام الدبلوماسية".