القناة 12: صدمة في الإدارة الأميركية من تراجع نتانياهو عن التفاهمات الصامتة بشأن وقف إطلاق النار

اشارت القناة 12 الاسرائيلية الى ان هناك صدمة في الإدارة الأميركية من تراجع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن التفاهمات الصامتة بشأن وقف إطلاق النار.

بدورها، نقلت "هآرتس" عن مصادر، بان نتانياهو أبدى موافقته على اقتراح الهدنة الأميركي لكنه تراجع بعد انتقادات من داخل حكومته.

واشارت "أكسيوس" نقلا عن عن مسؤولين، الى ان المحادثات بشأن اقتراح وقف إطلاق النار ستستمر اليوم الخميس في نيويورك.

واكد مسؤول أميركي، بحسب "اكسيوس"، بان واشنطن لم تتخل بعد عن مبادرة وقف إطلاق النار والاقتراح لم يتضمن تاريخا لبدئه.