الاحتلال يقتحم ارطاس جنوب بيت لحم وبلدة السموع بالخليل

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قرية ارطاس جنوب بيت لحم، بلدة السموع جنوب الخليل.

وقال عضو مجلس قروي ارطاس سمير أبو صوي لمراسلنا، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في منطقتي "واد ابو عمير" خلف دير الراهبات، وحارة عايش، وأطلقت قنابل الصوت صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن اصابات .

كما اقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية، بلدة السموع جنوب الخليل وانتشرت على الطرق الرئيسية وسط البلدة، وأعاقت حركة المواطنين، واقتحمت عددا من المحال التجارية، قبل أن تجبر أصحابها على إغلاق أبوابها، كما منعت المواطنين من الوصول إلى المسجد الكبير وسط البلدة لأداء الصلاة.