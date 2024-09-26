إيران ترد على اتهامات ترامب لها بمحاولة اغتياله

ياسر رشاد - القاهرة - ردت إيران، الخميس، على اتهامها باستهداف مسؤولين أميركيين سابقين، بأنه لا أساس له من الصحة، وذلك بعد أن اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب طهران دون دليل بالمسؤولية عن محاولتين لاغتياله.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان، بأن "من الواضح أن مثل هذه الاتهامات مجرد جزء من أجواء الانتخابات في الولايات المتحدة.. ولا تستحق حتى الرد".

وراء أحدث محاولتين لاغتياله

وقال ترامب، المرشح الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة، الأربعاء، إن إيران ربما كانت وراء أحدث محاولتين لاغتياله. وأضاف أنه إذا كان رئيسا وهددت دولة أخرى مرشحا للرئاسة لخاطرت "بتحويلها إلى ركام".

وذكر ترامب في فعالية بمصنع للأنابيب في مينت هيل بولاية كارولينا الشمالية: "نعلم بمحاولتين لاغتيالي، وقد تكون إيران متورطة فيهما أو لا، لكن من المحتمل أنها متورطة، لكنني لا أعرف حقا".

وقالت حملة ترامب إنه أدلى بهذه التصريحات بعدما أطلعه مسؤولون من المخابرات الأميركية في اليوم السابق على "تهديدات إيرانية حقيقية ومحددة لاغتياله".

وتحقق السلطات الاتحادية في محاولتين لاغتيال ترامب في ملعب الغولف الخاص به في فلوريدا بمنتصف سبتمبر وفي تجمع انتخابي في بنسلفانيا في يوليو. ولم تشر أجهزة إنفاذ القانون إلى تورط إيران أو أي قوة أجنبية أخرى في أي من الواقعتين.