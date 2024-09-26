القناة 12 الإسرائيلية: حريق كبير في بلدة كفار بالجليل الأعلى إثر الدفعة الصاروخية الأخيرة من لبنان

اشارت القناة 12 الإسرائيلية، الى "حريق كبير في بلدة كفار بالجليل الأعلى إثر الدفعة الصاروخية الأخيرة من لبنان".
وكانت قد افادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "الجيش رصد إطلاق 45 صاروخا من لبنان بعضها جرى اعتراضه والبقية سقطت بمناطق مفتوحة".
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