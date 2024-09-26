تقرير للأمم المتحدة: إيران وحزب الله ساعدا جماعة الحوثي في النمو لمنظمة عسكرية قوية

ذكر تقرير سري صادر عن مراقبي تطبيق عقوبات الأمم المتحدة أن جماعة الحوثي اليمنية نمت "من جماعة مسلحة محلية بقدرات محدودة إلى منظمة عسكرية قوية"، بمساعدة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله ومتخصصين عراقيين.

وذكرت لجنة الخبراء المستقلة إن الحوثيين كانوا يتلقون تدريبات تكتيكية وفنية خارج اليمن خلال سفرهم بجوازات سفر مزيفة إلى إيران ولبنان والعراق.

وترفع اللجنة تقريرا سنويا إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.