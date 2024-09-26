اعلنت الشرطة النرويجية إنها أصدرت طلبا دوليا للبحث عن رجل نرويجي من أصل هندي مرتبط ببيع أجهزة البيجر التي يستخدمها حزب الله، وانفجرت الأسبوع الماضي. واختفى رينسون فوسه (39 عاما) أثناء رحلة عمل إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وهو مؤسس شركة بلغارية ذكرت تقارير أنها جزء من سلسلة توريد أجهزة البيجر.

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة النرويجية أصدرت طلبا دوليا للبحث عن رجل نرويجي من أصل هندي مرتبط ببيع أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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