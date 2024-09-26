أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في طرابلس، بأن "لا صحة للمعلومات المتداولة عن قنابل دخانية مجهولة المصدر تسقط في سماء مدينة الميناء وأدت الى أضرار في بعض الممتلكات، والصحيح أنها نوع من المفرقعات أطلقها شبان صغار في سماء مدينة الميناء بهدف اللهو واللعب، وهي تستخدم لحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية ولعمليات الإنقاذ البحري وتنتج ضوءا مكثفا لإضاءة منطقة محددة".

كانت هذه تفاصيل خبر لا صحة للمعلومات عن قنابل دخانية تسقط في سماء مدينة الميناء بل مفرقعات أطلقها شبان صغار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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