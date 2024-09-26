وزارة الاقتصاد: توقيف صاحب معمل فرش في البقاع لمخالفته الاسعار

أعلنت وزارة الاقتصاد في بيان، أن "مصلحة الاقتصاد والتجارة في البقاع تلقت شكوى تتعلق بأحد معامل الفرشات والإسفنج بشأن رفع أسعاره بشكل غير مبرر. على إثر ذلك، توجه فريق من المراقبين إلى المعمل للتحقق من الشكوى، وعند الاستفسار من الموظفة المسؤولة عن الأسعار، أوضحت أن الأسعار تتغير كل ساعة، وأن السعر الأدنى حاليا هو 14 دولارا بعد أن كان 10 دولارات".
وأشارت الى أنه "عند حضور صاحب المعمل وسؤاله عن أسباب ارتفاع الأسعار ومطالبته بتقديم الفواتير، رفض التجاوب مع المراقبين وبدأ بتوجيه إهانات للدولة ووزارة الاقتصاد والتجارة ثم طردهم من المعمل. على الفور، تم التواصل مع المدعي العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، وحضرت دورية من أمن الدولة التي قامت بتنظيم محضر ضبط بالمخالفات، وتم توقيف صاحب المعمل، وتم توجيه العمال لمواصلة العمل وتسليم الطلبات بالسعر المعتمد".
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