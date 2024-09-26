الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع نشرت تقرير رقم 3 حول الوضع الراهن

اشارت الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع الى الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان في التقرير رقم 3 حول الوضع الراهن

الى ان "سجل خلال هذا اليوم حوالي 115 اعتداء في مناطق مختلفة من لبنان أدت إلى سقوط 60 شهيدا و 81 مصابا وفقاً للبيانات المتلاحقة التي تصدر عن وزارة الصحة اللبنانية"، موضحة أن "عدد مراكز الإيواء في المرافق العامة ارتفع إلى 565 مركزاً تشمل مدارس رسمية ومجمعات تربوية ومعاهد مهنية ومراكز زراعية وغيرها، موزعة في مختلف المحافظات، ويتم توجيه المواطنين إليهم عبر غرف عمليات المحافظات عبر خطوط الاتصال الساخنة التي خصصت في كل محافظة لمساعدة المواطنين".

واوضحت أن "عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء المعتمدة من قبل غرفة العمليات الوطنية وصل حتى هذه الساعة إلى 77100 نازح وفق المنصة الوطنية، وهناك أعداداً كبيرة من النازحين الذين انتقلوا إلى منازلهم في مناطق أخرى أو للإقامة مع ذويهم، أو في منازل مؤجرة او فنادق أو في أماكن عامة أو خاصة وغيرها، هذا بالإضافة إلى آلاف آخرين سافروا جواً أو عبروا الأراضي اللبنانية إلى سوريا، حيث يقدر بأن الرقم الفعلي يفوق بأضعاف ما هو مسجل رسمياً. خلال اليومين الأخيرين سجّل الأمن العام عبور 15600 مواطن سوري و 16130 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية".

وأكدت أن "الهيئة العليا للإغاثة تعمل بكل طاقاتها وإمكانياتها لتأمين مواد الإغاثة الأساسية للنازحين في مراكز الإيواء في مختلف المناطق اللبنانية بالتنسيق مع المحافظين"، لافتة الى ان "وزير الداخلية والبلديات المحافظين كلف عقد مجالس أمن فرعية في المحافظات لضبط الأمن وقمع المخالفات لا سيما في محيط مراكز الإيواء وردع محاولات اقتحام الأملاك الخاصة والمحافظة عليها".

واضافت انه "يتم إحصاء مراكز الإيواء التي تقوم الجهات الخاصة والأهلية بتجهيزها في مختلف المناطق اللبنانية بالتنسيق مع المحافظين. تنسق الحكومة مع منظمات الأمم المتحدة من أجل تأمين الخدمات الإنسانية لإغاثة المنكوبين والنازحين في مراكز الإيواء حيث خصصت منظمات الأمم المتحدة حزمة مساعدات طارئة من صندوق لبنان الإنساني لدعم السكان الأكثر ضعفا في البلاد، وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين من الأعمال العدائية المستمرة على لبنان".