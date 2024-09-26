اعلنت وزارة المالية في بيان بانه نظراً للظروف الراهنة فان مديرتي الصرفيات والخزينة وبجهد مضاعف من موظفي المديرتين، حولت جميع رواتب القطاع العام وكافة الاسلاك العسكرية، وكذلك معاشات المتقاعدين عسكرين ومدنيين، الى مصرف لبنان قبل نهاية هذا الشهر، وبات بإمكان المعنيين تسلم رواتبهم من مصارفهم الخاصة بكل منهم اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة 27 الجاري. اما المتقاعدون عسكريون ومدنيون فإنه بات متاحاً لهم قبض معاشاتهم اعتبار من بعد ظهر اليوم.

كانت هذه تفاصيل خبر المالية اعلنت تحويل جميع رواتب القطاع العام وكافة الاسلاك العسكرية ومعاشات المتقاعدين عسكرين ومدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.