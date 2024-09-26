وجّه راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول- مروان تابت، رسالةً عاجلةً إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال فيها: "أكتب إليكم بإحساس شديد بالحاجة الملحّة، لألفت انتباهكم إلى الوضع الكارثي والمتقلّب الحالي في لبنان. يشعر الكنديّون اللّبنانيّون الموارنة في جميع أنحاء كندا، مثل جميع اللّبنانيّين من جميع الطّوائف، في كندا والخارج، بالخوف على أحبّائهم في ظلّ ما يشهده لبنان من غارات جوّيّة وقصف غير مسبوق يستهدف الأطفال والمدنيّين".
وأشار إلى "أنّني أشعر بقلق عميق إزاء العواقب المدمّرة المحتمَلة لتصعيد العنف ضدّ المدنيّين في جميع أنحاء أرض الأرز، بما في ذلك الضواحي المسيحيّة"، لافتًا إلى أنّ "الشّعب اللّبناني لا يزال يعاني من أسوأ أزمة اقتصاديّة شهدها على الإطلاق، فلبنان لم يتعافَ بعد من انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، والمستشفيات تعاني من نقص الإمدادات الطّبيّة، ناهيك عن النّازحين الّذين بلغ عددهم 500 ألف مدني".
وشدّد تابت على "أنّني أحثّ كندا على الدّعوة إلى ضبط النّفس إلى أقصى حدّ، وخفض التّصعيد والالتزام بالقانون الدّولي، لأنّ حماية المدنيّين أمر بالغ الأهميّة. وبالاعتماد على قيادتكم، لا بدّ من اتخاذ خطوات دبلوماسيّة لاستعادة السّلام في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر المطران تابت برسالة إلى ترودو: للدعوة لضبط النفس واتخاذ خطوات دبلوماسية لاستعادة السلام بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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