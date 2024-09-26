ميقاتي التقى رئيسَي وزراء قطر وإسبانيا وبحث مع لامي بجهود بريطانيا لوقف القتال في لبنان

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في إطار لقاءاته الدّبلوماسيّة في نيويورك، سعيًا لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، مع رئيس الوزراء وزير الخارجيّة القطريّة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وشكر لقطر "وقوفها إلى جانب لبنان في هذا الظّرف، وبشكل خاص دعمها للجيش".

وقد وضع رئيس وزراء قطر، ميقاتي في صورة المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النّار في غرة، وما تقوم به قطر من خلال "اللجنة الخماسية العربيّة والدّوليّة" لانتخاب رئيس جديد للبنان.

والتقى أيضًا مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، مثنيًا على "المواقف الّتي أعلنتها إسبانيا في خلال مؤتمر مدريد دعمًا لفلسطين، وعلى الدّور الّذي تقوم به إسبانيا من خلال قوّات "اليونيفيل" العاملة في الجنوب".

وقد وعد رئيس الوزراء الإسباني بزيارة لبنان قريبًا.

إلى ذلك، عقد ميقاتي اجتماعًا مع وزير خارجيّة بريطانيا دافيد لامي، تمّ خلاله البحث في الوضع الرّاهن في لبنان والمنطقة، وجهود بريطانيا لوقف القتال، بحسب مكتب ميقاتي.