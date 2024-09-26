افادت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ضابط إحتياط إسرائيلي بالشمال، بأنه "لا يرجح أن تحقق إسرائيل أهدافها ضد حزب الله بحملة جوية فقط". كما نقلت الصحيفة عن جندي احتياط إسرائيلي بالضفة، أن "العديد من الجنود في الضفة أعيد نشرهم أخيرا في الشمال".

كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت جورنال عن ضابط إسرائيلي بالشمال: لا يرجح أن تحقق إسرائيل أهدافها ضد حزب الله بحملة جوية فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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