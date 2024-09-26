أكد زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن عبدالملك بدرالدين الحوثي، أن "البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن أصبحت منطقة محظورة تماما على العدو الإسرائيلي والأميركي"، مشيرا الى اننا "نفذنا خلال هذا الأسبوع عمليات بـ39 صاروخا باليستيا ومجنحا ومسيرة".
وشدد على أن "موقفنا في جبهة اليمن ثابت مع فلسطين ولبنان"، موضحا أنه "طالما استمر العدوان على غزة ستبقى جبهات الإسناد كلها مستمرة، ولن نتوانى في إسناد غزة ولبنان وحزب الله".
ورأى أن "الصاروخ "فلسطين 2" إنجاز كبير ودخل الخدمة لصالح المرحلة الخامسة من التصعيد مساندة لغزة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي: طالما استمر العدوان على غزة ستبقى جبهات الإسناد كلها مستمرة وموقفنا ثابت مع فلسطين ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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