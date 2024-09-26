اعلنت قيادة الجيش أنه "بتاريخ26/9/2024 ستقوم وحدات مختصة من الجيش اعتبارًا من الساعة 6 حتى الساعة 8 بتفجير أجهزة استدعاء (pager) وأجهزة اتصال مشبوهة في منطقة كوستا برافا- الشويفات".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: سنفجر أجهزة pager وأجهزة اتصال في الشويفات بين الساعة السادسة والثامنة مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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