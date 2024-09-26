الحكومة الاسرائيلية اعلنت إنها ستحصل على حزمة مساعدات أميركية قيمتها 8.7 مليار دولار لدعم جهودها العسكرية الجارية

اعلنت الحكومة الاسرائيلية إنها ستحصل على حزمة مساعدات أميركية قيمتها 8.7 مليار دولار لدعم جهودها العسكرية الجارية. ولفتت الحكومة الاسرائيلية الى ان حزمة المساعدات الأميركية تشمل 3.5 مليار دولار للمشتريات الأساسية في زمن الحرب، و5.2 مليار دولار مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي.

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