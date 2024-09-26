وزير الدفاع الأميركي: نواجه الآن خطر حرب شاملة يمكن أن تكون مدمرة لإسرائيل ولبنان

اشار وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن الى اننا "نواجه الآن خطر حرب شاملة يمكن أن تكون مدمرة لإسرائيل ولبنان"، معتبرا أن "الحل الدبلوماسي ما زال ممكنا بين إسرائيل ولبنان".

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