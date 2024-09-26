حزب الله: هجوم جوي بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة شمشون واستهداف مستعمرة أحيهود والمقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 26-09-2024 هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية)، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة.

واشار الى انه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 26-09-2024 مستعمرة أحيهود بِخمسين صاروخاً.

واعلن انه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية يوم الخميس 26-9-2024 المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بِصليات من الصواريخ.