"النشرة": جريح نتيجة انفجار داخل سيارة على طريق الكحالة لم تُعرف أسبابه بعد

أفادت معلومات "النشرة"، عن حصول انفجار لم تُعرف أسبابه بعد، داخل سيّارة على طريق الكحالة، حيث تعدّدت الرّوايات حول حقيقة ما حصل، ما أدّى إلى سقوط جريح هو سائق السّيّارة.

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