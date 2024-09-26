رئيس قبرص وضع ميقاتي بأجواء الاتصالات التي تقوم بها بلاده لدعم لبنان ووقف إطلاق النار

أشار المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، في بيان، إلى أنّ "ميقاتي واصل لقاءاته الدّبلوماسية في نيويورك، في إطار السّعي لوقف العدوان الإسرائيلي على ​لبنان​".

ولفت إلى أنّ "في هذا الإطار، اجتمع ميقاتي مع رئيس جمهوريّة ​قبرص​ نيكوس خريستودوليدس، الّذي وضعه في أجواء الاتصالات الّتي تقوم بها قبرص لدعم لبنان ووقف إطلاق النّار، ولا سيّما اتصاله مع رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتانياهو".