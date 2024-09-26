فياض: نعمل على تأمين الاستمرارية بحركة استيراد المشتقات النفطية لزيادة مخزون منشآت النفط

أكّد وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض​، "أنّنا نعمل على تأمين الاستمراريّة في حركة استيراد المشتقّات النّفطيّة، لزيادة مخزون منشآت النفط". وأشار في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "الحاجة إلى الكهرباء ارتفعت في المناطق الّتي نزح إليها اللّبنانيّون، ومؤسّسة "كهرباء لبنان" تعمل لتأمين التّغذية بالتيّار لهذه المناطق بالقدر المستطاع"، موضحًا أنّ "خزانات منشآت الزهراني لم تُصب بالاعتداء الإسرائيلي في الأمس، ولا نعلم إذا كانت الغارة مقصودة".

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