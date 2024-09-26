عطية ناشد المعنيين التدخل العاجل لتقديم المساعدات العينية اللازمة للنازحين من الجنوب إلى عكار

ناشد النّائب ​سجيع عطية​، في بيان باسم كتلة "الاعتدال الوطني"، الجهات المعنيّة، في مقدّمها رئيس لجنة الطّوارئ اللّبنانيّة وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللّواء محمد الخير، "التدخّل العاجل لتقديم المساعدات العينيّة اللّازمة، وبخاصة الفرش والحرامات، لدعم أكثر من 5000 عائلة نازحة من الجنوب إلى ​عكار​، إضافةً إلى مناطق المنية والضنية".

وأكّد أنّ "الوضع الإنساني في عكار يتطلّب استجابةً سريعةً، حيث تعتمد هذه العائلات على جهود المبادرات الشّخصيّة، بينما لا تزال المساعدات الحكوميّة غائبة"، مشدّدًا على أنّ "من الضّروري أن نتكاتف جميعًا لتلبية احتياجات هؤلاء النّازحين، وتوفير الدّعم العاجل لهم".

وأشار عطيّة إلى "أنّنا نؤكّد كنواب في كتلة "الاعتدال الوطني" الاستنفار التّام، والاستعداد لتلبية حاجات إخواننا النّازحين"، لافتًا إلى أنّ "الإغاثة العاجلة ليست مجرّد واجب إنساني، بل هي مسؤوليّة وطنيّة، وعلينا جميعًا أن نكون في صفّ واحد لدعم أهلنا في هذه الأوقات الصّعبة". وختم: "نحثّ الجميع على التحرّك الفوري لتأمين الخدمات الأساسيّة وضمان سلامة النّازحين وكرامتهم".