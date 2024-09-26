"الريجي": بدء تسلّم محاصيل التبغ والتنباك من مزارعي عكار في 3 تشرين الأول المقبل

أعلنت "إدارة حصر التّبغ والتّنباك اللّبنانيّة- الريجي"، في بيان، "أنّها تبدأ بتسلّم محاصيل التّبغ والتّنباك من مزارعي عكار يوم الخميس 3 تشرين الأوّل المقبل، في مؤسسة طرابلس القبة".

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