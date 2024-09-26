نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي ​إيتمار بن غفير لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنه "إذا أصبح وقف إطلاق النار المؤقت دائما، فسنستقيل من الحكومة".

كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل هيوم عن بن غفير لنتانياهو: إذا أصبح وقف إطلاق النار الموقت دائما فسنستقيل من الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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