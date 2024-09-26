"حزب الله": تصدّينا لطائرتَين ‏حربيتَين معاديتَين ‏‏آتيتَين من البحر باتجاه عدلون وأجبرناهما على المغادرة

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تصدّت وحدات الدّفاع الجوّي في المقاومة الإسلاميّة اليوم الخميس، لطائرتَين ‏حربيّتَين معاديتَين ‏آتيتَين من البحر باتجاه عدلون، بأسلحة الدّفاع الجوّي؛ وأجبرتهما على مغادرة ‏الأجواء اللّبنانيّة‎".

وكان قد أفاد في وقت سابق اليوم، بأنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة قصفوا مُجمّعات الصّناعات ‏العسكريّة لشركة "رفائيل" في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا، بِصليات من الصّواريخ، ومستعمرة كريات شمونة ‏بِصليات من صواريخ فلق 2".