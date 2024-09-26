إذاعة الجيش الإسرائيلي: هدف الغارة في الضاحية الجنوبية لبيروت قائد كبير في حزب الله

اعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري، "استهداف قيادي في عملية اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت"، مشيرة الى أن "سلاح الجو نفذ عملية اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وذكرت أن " المستهدف في هجوم الضاحية الجنوبية هو قائد وحدة المسيرات في حزب الله".