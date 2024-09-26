نتنياهو: لا مفاوضات مع حزب الله إلا تحت ضغط النيران

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)



صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المفاوضات مع حزب الله اللبناني، "لن تتم إلا تحت ضغط النيران"، مؤكدًا على استمرار القصف ضد "حزب الله" بقوة، وذلك بحسب صحيفة "جي دي إن" الإسرائيلية.

وخلال مشاورته مع الوزراء قبيل سفره إلى نيويورك، قال نتنياهو: "المفاوضات لن تكون إلا تحت النار"، مشددًا على عزمهم على مواصلة ضرب حزب الله بكل قوتهم.

وأضاف مصدر مقرب من نتنياهو أن "الخط الأحمر لرئيس الوزراء ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر هو دفع حزب الله بعيدًا عن الساحة".

وأكد المصدر على عدم وجود مفاوضات جارية في الوقت الحايل، مشيرًا إلى تصميم إسرائيل تطبيق القرار 1701، وعدم التنازل عنه، ولو حتى بوقف مؤقت لإطلاق النار".