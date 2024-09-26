الارشيف / اخبار العالم

مستوى تاريخي.. الجنيه الذهب يقترب من 29 ألف جنيه

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الجنيه الذهب محلياً ليقترب إلى مستوى تاريخي مسجلاً نحو 28.900 ألف دولار ، بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس.

جاء ذلك بالتزامن مع تحقيق الذهب العالمي اليوم الخميس رقما قياسيا جديدا؛ مسجلاً نحو 2678 دولارا للأونصة، بنسبة زيادة 0.81% بحلول التعاملات المسائية.

وأوضح نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، أن ارتفاع سعر الذهب محلياً جاء بفعل ارتفاعات أسعار الذهب عالميا.

وأرجع نجيب تلك الزيادة إلى الحروب المشتعلة والصراعات السياسية الحالية على مستوى العالم.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 -بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس- في السوق المحلي إلى 3.620 ألف جنيه للجرام.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا