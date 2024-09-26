مستوى تاريخي.. الجنيه الذهب يقترب من 29 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الجنيه الذهب محلياً ليقترب إلى مستوى تاريخي مسجلاً نحو 28.900 ألف دولار ، بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس.

جاء ذلك بالتزامن مع تحقيق الذهب العالمي اليوم الخميس رقما قياسيا جديدا؛ مسجلاً نحو 2678 دولارا للأونصة، بنسبة زيادة 0.81% بحلول التعاملات المسائية.

وأوضح نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، أن ارتفاع سعر الذهب محلياً جاء بفعل ارتفاعات أسعار الذهب عالميا.

وأرجع نجيب تلك الزيادة إلى الحروب المشتعلة والصراعات السياسية الحالية على مستوى العالم.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 -بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس- في السوق المحلي إلى 3.620 ألف جنيه للجرام.