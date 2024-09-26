إحالة العاملين بعيادات التأمين الصحي بقليوب للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بـ القليوبية، جولة مرور فجائية لعيادات طوخ ونصار وقليوب لمتابعة انتظام العمل ومناقشة عدد من الملفات التي تهم المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وتفقد مدير الفرع غرف الكشف والصيدليات والمعمل والأشعة، والأسنان، والعلاج الطبيعي، والتخاطب لمتابعة العمل وانتظام حضور الأطباء وتواجد العاملين، ومتابعة أرصدة الأدوية والالتزام بإجراءات الصرف للمواطنين.

وخلال الجولة قرر مدير الفرع إحالة العاملين بعيادات قليوب للتحقيق، بسبب التقصير في العمل، مؤكدا على ضرورة قيام العاملين بأعمالهم علي الوجه الأكمل لتحقيق مطالب المواطنين، وحصر جميع النواقص من الأدوية والمستلزمات والتي تعتبر على رأس أولويات العمل، من خلال المتابعة المستمرة والتواصل مع إدارة التموين الطبي بالفرع لتقديم خدمات أفضل وتوفير البدائل المتاحة، مع ضرورة التنسيق بين القائمين علي العمل لتحقيق التكامل بين جميع الوحدات وسد العجز وتوفير الاحتياجات

واستمع مدير الفرع بـ القليوبية خلال جولته لمتطلبات المواطنين والتي ارتكزت بالأساس علي نواقص الأدوية وعجز بعض التخصصات الطبية، وتأخر تسجيل البطاقات، ووجه مدير الفرع الشئون الطبية بسد العجز من خلال تفعيل الواجب الوظيفي في بعض التخصصات والتوسع في التعاقد مع الأطباء، وفيما يخص أزمة نقص الدواء.

ووجه "جلال"، مديرة التموين الطبي وفرق التفتيش الصيدلي بالنزول لحصر ومتابعة نواقص الأدوية، والتوسع في التعاقد مع الصيدليات الخارجية لإتاحة الصرف للمواطنين، مؤكدًا حدوث تحسن كبير وانفراجة في توفير الأصناف خلال الأسابيع القادمة.