مسؤول إيراني يرد على سؤال حول إمكانية التدخل بالحرب في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)



أجرى نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية جواد ظريف، مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، خلال تواجده لحضور اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال المقابلة سألته مذيعة الشبكة كريستيان أمانبور، عن التوترات المتصاعدة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، وعن إمكانية تدخل إيران بها، وهو ما رد عليه ظريف بالقول إن طهران مارست ضبط النفس عندما نفذت إسرائيل عمليات عسكرية ضدها بما في ذلك تلك التي أدت لمقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية على أراضيها.

وأعرب نائب الرئيس الإيراني، عن ثقة طهران في قدرة حزب الله على الدفاع عن نفسه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحزب أظهر ضبط نفس حتى الآن ضد هجمات إسرائيلية يقع عاتقها على المجتمع الدولي.

وسألت أمانبور ظريف عن احتمال تدخل إيران بشكل مباشر في الصراع الحالي، فأجاب: "كما رأيتم خلال الأشهر الـ 11 الماضية، سعى الإسرائيليون جاهدين لجذب الآخرين إلى الحرب، حيث انتهى الوهم الإسرائيلي بالقوة التي لا تقهر".

وأضاف ظريف، أن تل أبيب اعتقدت "أن زيادة العنف والجرائم يمكن أن تعيد لهم تلك الهيبة، أو من خلال جر الآخرين إلى الصراع يمكنهم توسيع نطاق الحرب وربما إدخال الولايات المتحدة، مما يغير ديناميكيات الموقف".

وتابع "الجميع في المنطقة يدرك ذلك، ويحاول دعم الناس في غزة الذين يتعرضون لأقسى أنواع الضغوط، لتفادي الوقوع في فخ الإسرائيليين".

وقال نائب الرئيس الإيراني إن "حزب الله أظهر ضبطًا كبيرًا خلال الفترة الماضية"، معربا عن اعتقاده عن تجاوز تل أبيب للخط الأحمر، مما يزيد من صعوبة احتواء الوضع.

