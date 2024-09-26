تركيا تنفي نقل منظومات "إس- 400" الصاروخية إلى أضنة

ياسر رشاد - القاهرة - نفت وزارة الدفاع التركية صحة التقارير حول موافقة أنقرة على طلب واشنطن نقل منظومات "إس-400" الصاروخية إلى قاعدة إنجيرليك في أضنة، مقابل إعادة إدراج تركيا في برنامج مقاتلات "إف-35"، وفقا لما أوردته "روسيا اليوم".

وقالت الوزارة، "هذا الادعاء غير صحيح.. ولا يوجد أي تغيير في موقف البلدين (تركيا والولايات المتحدة ) من ملفي منظومة "إس-400 ومقاتلات "إف-35".

وأضافت: "يجب احترام هدف البلد الثالث (الطرف الثالث غير تركيا والولايات المتحدة) المتمثل في خلق تصور عام حول هذا الموضوع" (نقل أنظمة "إس-400" إلى قاعدة إنجيرليك).

وفي وقت سابق كتبت صحيفة " كاثيميريني" اليونانية أن المسؤولين الأمريكيين قدموا عرضا جديدا لتركيا قائلين إنه "سيتم تعطيل منظومة "إس-400 الصاروخية الروسية "بهدوء" من أجل إزالة العائق أمام بيع مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" إلى تركيا. كما زعمت أنه سيتم شحن أنظمة "إس-400" إلى قاعدة أنجيرليك الجوية التابعة لحلف "الناتو جنوبي تركيا.

وفي عام 2017 أبرمت تركيا عقدا مع روسيا لتوريد أنظمة "إس-400" التي استلمتها عام 2019. وفي الوقت نفسه، طالبت الولايات المتحدة بالتخلي عن الأنظمة الروسية لصالح أنظمة "باتريوت"، لكن أنقرة لم توافق على ذلك. وبهذا السبب استبعدت واشنطن تركيا من برنامج توريد مقاتلات "إف-35" وفرضت عقوبات على قادة المجتمع الصناعي العسكري التركي. وألغت الولايات المتحدة مذكرة التفاهم المشتركة مع تركيا بشأن مقاتلات "إف-35".