حزب الله يقصف شركة رفائيل للصناعات العسكرية الإسرائيلية شمالي حيفا

ياسر رشاد - القاهرة - قصف حزب الله، بعشرات الصواريخ، اليوم الخميس، عدداً من المواقع الإسرائيلية شمالي حيفا المحتلة من بينها شركة رفائيل للصناعات العسكرية الإسرائيلية، وانطلقت صفارات الإنذار في عشرات مستوطنات الاحتلال.

وتقع مُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة "رفائيل" في منطقة ‏"زوفولون" شمال مدينة حيفا، بِصليات من الصواريخ.‏

كما استهدف حزب الله مستعمرة "كريات موتسكين" ‏بِصليات من الصواريخ، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه.

30 صاروخاً خلال رشقة واحدة من لبنان نحو عكا

وأطلق حزب الله بـ 30 صاروخاً برشقة واحدة، من لبنان نحو عكا وخليج حيفا، وطلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من المستوطنين في بلدات الشمال والجولان البقاء قرب الأماكن المحصنة.

وذكرت وسائل عبرية، أن نحو 10 عمليات اعتراض في عكا بعد إطلاق نيران من لبنان، ودوّت صفارات الإنذار في عكا والمنطقة الصناعية وفي محيطها وفي الجليل الأعلى والغربي.