ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,534 شهيد و 96,092  مصابا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 41,534 شهيد و 96,092 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في التقرير الاحصائي لليوم ال 356 على قطاع غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 39 شهيد و 86 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأهابت وزارة الصحة، بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابط الوزارة، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.