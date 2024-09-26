الهلال الأحمر العراقي يرسل دفعة ثانية من المستلزمات الطبية إلى بيروت

ياسر رشاد - القاهرة - أرسلت جمعية الهلال الأحمر العراقي دفعة ثانية من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى بيروت بزنة 15 طنا، وفقًا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

وقال الدكتور علي الموسوي، مدير القسم الصحي في جمعية الهلال الأحمرالعراقي، جرى تحميل الوجبة الثانية من الأدوية والمستلزمات الطبية والتي تقدر زنتها بـ15 طنا، وذلك وفقا لقوائم الأحتياجات المرسلة من قبل وزارة الصحة اللبنانية".

وأفاد، " تتضمن هذه الوجبة أكثر من 40 مادة طبية من الأدوية المطلوبة الخاصة بمعالجة الإصابات والمستخدمة في صالات العمليات".

ولفت إلى " أن هذه الوجبة هي الثانية والتي سترسل عن طريق البر بواسطة الشاحنات، بعد أن تم إرسال وجبة اولى جوا إلى مطار بيروت".