عطية ناشد باسم "الاعتدال الوطني" التدخل لدعم النازحين في عكار والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية

ناشد النائب سجيع عطية، في بيان باسم كتلة "الاعتدال الوطني"، الجهات المعنية، في مقدمها وزير البيئة ورئيس لجنة الطوارئ اللبنانية ناصر ياسين، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير،" التدخل العاجل لتقديم المساعدات العينية اللازمة، وبخاصة الفرش والحرامات، لدعم أكثر من 5000 عائلة نازحة من الجنوب إلى عكار، إضافة إلى مناطق المنية والضنية".

أضاف : "إن الوضع الإنساني في عكار يتطلب استجابة سريعة، حيث تعتمد هذه العائلات على جهود المبادرات الشخصية، بينما لا تزال المساعدات الحكومية غائبة. من الضروري أن نتكاتف جميعا لتلبية احتياجات هؤلاء النازحين، وتوفير الدعم العاجل لهم".

وتابع :"نؤكد كنواب في كتلة الاعتدال الوطني على الاستنفار التام والاستعداد لتلبية حاجات إخواننا النازحين. إن الإغاثة العاجلة ليست مجرد واجب إنساني، بل هي مسؤولية وطنية، وعلينا جميعا أن نكون في صف واحد لدعم أهلنا في هذه الأوقات الصعبة".

وختم عطية :"نحث الجميع على التحرك الفوري لتأمين الخدمات الأساسية وضمان سلامة وكرامة النازحين".