ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار على مفرق صربين، أطراف بلدة ياطر، بلدة كفرا، مبنى خال في بلدة السكسكية في منطقة الزهراني، بلدة كفرملكي، بلدة شحور، المساكن الشّعبيّة قرب صور".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية على ياطر وشحور ومبنى في السكسكية والمساكن الشعبية قرب صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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